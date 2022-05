Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Montagabend in die Straße "Vordere Halde" in Sindelfingen aus, nachdem ein 68 Jahre alter Bewohner sich bei der Polizei gemeldete hatte, da er zuvor von seinem 44-jährigen Nachbarn bedroht worden sein soll und dieser versucht haben ihn zu schlagen. Gegen 22.15 Uhr befand sich der 68-Jährige vor seinem Haus und lud Grünschnitt auf einen Anhänger. Zu diesem Zweck stand eine Teleskopstange, die zum Abstützen der Anhängerplane dient, in seiner Nähe. Vermutlich weil es bereits am selben Abend zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 68-Jährigen und dem 44 Jahre alten Nachbarn gekommen war, trat der 44-Jährige plötzlich an den 68-Jährigen heran. Hierbei soll der Jüngere ein Messer in der Hand gehalten und bedrohliche Bewegungen damit gemacht haben. Anschließend fiel das Messer zu Boden, worauf sich der 44-Jährige die Teleskopstange gegriffen und versucht habe den Nachbarn damit zu schlagen. Dieser flüchtete sich in sein Wohnhaus und verständigte die Polizei. Diese nahm den 44-jährigen Tatverdächtigen im weiteren Verlauf des Einsatzes an dessen Wohnanschrift vorläufig fest und brachte ihn zum Polizeirevier Sindelfingen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der vermutlich alkoholisierte Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Möglicherweise wurde die Auseinandersetzung zwischen den beiden Nachbarn von Zeugen beobachtet, die nun gebeten werden, sich unter Tel. 07031 697-0 beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

