Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mercedes-Fahrer schlägt auf Fahrradfahrer ein

Ludwigsburg (ots)

Auf offener Straße wurde am Montag kurz vor 16.00 Uhr in Böblingen ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer von einem Mercedes-Lenker attackiert. Der Radler befuhr die Mühlbachstraße, bei der es sich um eine Einbahnstraße handelt, wobei Fahrradfahrer hiervon jedoch ausgenommen sind. Allerdings fuhr hinter ihm ein noch unbekannter Mercedes-Lenker, der damit gegen die Einbahnregelung verstieß. Der 57-Jährige wollte dies mit seinem Handy beweissicher festhalten und fertigte ein Foto. In der Folge hielt der Unbekannte an und schlug dem 57-Jährigen ins Gesicht, bis dieser zu Boden ging. Darüber hinaus nahm der Unbekannte das Fahrrad des Mannes und warf es auf die Straße, so dass Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Anschließen machte sich der Mercedes-Fahrer davon. Der leicht verletzte 57-Jährige alarmierte die Polizei. Er musste im weiteren Verlauf ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

