POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr einen in der Rielinghshäuser Straße in Marbach am Neckar geparkten Opel und hinterließ einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, ...

mehr