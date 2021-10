Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Motorrad auf der B 292 bei Sinsheim endet tödlich, Pressemeldung Nr. 2

Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gegen 18:43 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer auf der B292 bei Sinsheim /Dühren einen schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnissen war ein 21-jähriger Motorradfahrer am Ortsausgang Dühren in Richtung Eschelbach unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden Traktor. Durch den Aufprall geriet das Motorrad in Brand. Der 21-jährige verstarb aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die B292 war für die Unfallaufnahme für ca. dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können oder zu der Fahrweise des Motorradfahrers im Vorfeld des Unfalls, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Tel. 0621 / 174-4110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell