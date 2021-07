Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Alkoholisierter Fahrer streift Baumstamm

Freiburg (ots)

Der alkoholisierte Fahrer eines Lieferwagens hat am Mittwochabend, 07.07.2021, in Eggingen einen gefällten Baumstamm neben der Straße gestreift. Gegen 20:45 Uhr löste das verunfallte Fahrzeug einen automatisierten Notruf aus. Polizei und Feuerwehr fuhren die Unfallstelle an. Der Lieferwagen war nur leicht beschädigt, die beiden Insassen waren unverletzt. Der mutmaßliche 18-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Der Alcomat zeigte einen Wert von ca. 1,4 Promille an. Er musste mit zur Blutprobe. Einen Führerschein hatte der junge Mann nicht.

