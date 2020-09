Polizei Bochum

POL-BO: Fahrradfahrer (70) verunfallt schwer zwischen Straßenbahnschienen

Bochum (ots)

Am gestrigen Sonntag, 13. September, ist es in Bochum auf der Wittener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer (70) schwer verletzt worden ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Bochumer gegen 14 Uhr auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Steinring unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 135 wollte der 70-Jährige in die Rombergstraße abbiegen und geriet mit seinen Reifen in die dortigen Straßenbahnschienen. Er verlor die Kontrolle über sein Rad und fiel zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Mann zur medizinischen Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus.

Polizei Bochum

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell