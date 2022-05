Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Fahrzeug fängt während der Fahrt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Citroen-Fahrer war am Montag mit seiner 21-jährigen Beifahrerin auf der Kreisstraße 1079 in Nufringen unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 14 Schmorgeruch wahrnahm. Kurz darauf begann der Motorraum des Citroen zu rauchen, sodass der 26-Jährige seinen PKW stoppte und die Feuerwehr verständigte. Die Freiwillige Feuerwehr Nufringen rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrkräften aus und konnte den Brand schnell löschen. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Insassen blieben unverletzt. Mutmaßlich kam es aufgrund eines technischen Defekts zum Brandausbruch.

