POL-FR: Weil am Rhein: Wohnmobil auf Autobahnparkplatz ausgebrannt

Freiburg (ots) - Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstagmorgen, 09.07.2022, gegen 06.25 Uhr, die Landstraße 140 und kam bei Marzell in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf eine Schutzplanke auf, kam in Seitenlage und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 61-Jährigen in ein Krankenhaus. ...

