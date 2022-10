Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fensterscheibe einer Bäckerei am Bahnhof beschädigt

Rottweil (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, hat ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe an einer Bäckerei am Bahnhof Rottweil beschädigt. Vermutlich warf der Unbekannte eine leere Wodka-Flasche gegen die Scheibe, sodass an dieser Sachschaden entstand. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

