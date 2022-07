Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Unfälle auf der A61; zwei schwerverletzte Personen; Einsatz Rettungshubschrauber; bei Folgeunfall Familie mit drei Kindern leicht verletzt

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Vormittag ereigneten sich auf der A61 im Bereich Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim zwischen 8:50 und 9:10 Uhr zwei Verkehrsunfälle in räumlichem Zusammenhang

1.

Gegen 8:50 Uhr fuhr ein Sattelzug am Autobahndreieck Hockenheim, A61 aus Richtung Speyer kommend in die Überleitung zur A 6 in Richtung Heilbronn (sogenannte "Hotzelkurve"). Vor ihm fuhren Fahrzeuge langsam an das vorhandene Stauende heran.

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der Sattelzug fast ungebremst auf den Pkw Ford Mondeo auf und schob diesen auf den davor fahrenden Pkw Mazda auf.

Die beiden schwer verletzten Personen wurden aus dem Pkw Ford Mondeo geborgen und anschließend mit zwei Rettungshubschrauber ist ein Krankenhaus verbracht.

An die Unfallstelle wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Derzeit sind noch zwei der drei Fahrstreifen während der Aufräumarbeiten gesperrt und es kommt zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn.

2.

In der Folge kam es circa 200 Meter hinter der genannten Unfallstelle gegen 9:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein Pkw Toyota auf den davor fahrenden Pkw Ford Fiesta aufgeschoben. In dem Pkw Toyota befand sich eine Familie mit drei Kindern, die vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine stationäre Aufnahme der drei Eltern mit ihren leichtverletzten Kindern nicht erforderlich.

Diese Unfallstelle ist geräumt

3.

Die beiden genannten Unfälle stehen nicht in räumlichem und zeitlichem Zusammenhang mit dem Unfall auf der B39.

