POL-PDLD: Missglückter Einparkversuch unter Alkoholeinfluss

Flemlingen (ots)

Am späten Abend des 17.06.22 versuchte eine 60-jährige Frau aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Edenkoben mit ihrem PKW in eine Lücke auf einem öffentlichen Parkplatz in Flemlingen einzuparken. Dabei streifte sie ein parkendes Fahrzeug, wodurch an beiden PKWs ein Sachschaden entstanden ist. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden, weshalb bei ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

