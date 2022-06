Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: schwerst verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Eine schwerst verletzte Radfahrerin ist das Ergebnis eines missglückten Überholvorganges in Rheinzabern. Demnach wollte eine Radfahrerin am heutigen Freitag, den 17.06.2022, gegen 12:15 Uhr auf der Ortsdurchfahrt in Rheinzabern einen langsam vor sich fahrenden Sattelzug und einen dahinter befindlichen Pkw auf dem Gehweg überholen. Dabei kam sie auf Höhe des Sattelzuges vom Bordsteig ab, geriet ins Schlingern und stürzte unter den Auflieger des Sattelzuges. Dieser konnte nicht rechtzeitig bremsen und rollte über einen Arm der Radfahrerin, wobei dieser nahezu komplett zerquetscht wurde. Im weiteren Verlauf der Rettung wurde sie in die BGU nach Ludwigshafen geflogen.

