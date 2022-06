Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken geparkten PKW gestreift

Edenkoben (ots)

Eine 14-jährige Jugendliche befuhr zusammen mit einem Freund heute Nacht, gegen 00.30 Uhr, nach dem Besuch des Weinfestes, die Watzengasse in Richtung Spitalstraße. An der Einmündung kam sie mit ihrem Vorderreifen an den Hinterreifen eines vor ihr fahrenden PKW, wodurch sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und mit dem Lenker an die Beifahrertür eines hier geparkten PKW Audi stieß. Der Unfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, die sich zu diesem Zeitpunkt hier aufhielten. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mädchen Alkoholgeruch festgestellt. Ihren Angaben nach, hätte sie zwei Sommerschorle getrunken. Ein anschließend durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,59 Promille, weshalb ihr dann im Beisein ihres Vaters eine Blutprobe entnommen werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell