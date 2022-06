Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit weißem BMW X1, Zeugen von Straßenverkehrsgefährdungen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitag, 10.06.2022 gegen 18:30 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues einen weißen BMW X1 aus dem Zulassungsbereich BKS, besetzt mit zwei jungen Männern, auf Höhe des Gewerbegebietes Kues einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der junge Fahrer des PKW gab daraufhin Gas und flüchtete in der Folge in Richtung Andel/Graach/Bernkastel-Kues und weiter über die B 50 bis Longkamp. Bis hierher kam es zu zwei bekannten Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise bei Geschwindigkeiten teilweise über 160 km/h dürften aber mehrere Fahrzeuge zu Brems- und Ausweichmanövern gezwungen worden sein. In der weiteren Nachfahrt, bei der auch Streifenwagen von den benachbarten Dienststellen und auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, verlor sich zunächst die Spur im Bereich Gonzerath. Der BMW konnte aber schließlich im dortigen Gewerbegebiet abgestellt entdeckt werden. Es erfolgten noch weitere Fahndungsmaßnahmen nach den beiden männlichen Insassen, welche zunächst ohne Erfolg abgebrochen wurden. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich dann aber Hinweise auf die beiden jungen Männer, welche derzeit in der Abklärung sind. Wir bitten daher, von Nachfragen diesbezüglich abzusehen. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des BMW gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

