Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannte entwenden roten VW Polo; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Oststadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 23.07.2022, 14:30 Uhr und 15:50 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen in der Straße "Hans-Reschke-Ufer" abgestellten, roten VW Polo. Ersten Ermittlungen zufolge dürften der oder die Täter eine Glasscheibe des in Höhe der Riedbahnbrücke geparkten Fahrzeugs gewaltsam eingeschlagen und sich so Zugriff auf das Auto verschafft haben. In dem PKW befanden sich neben elektronischen Kleingeräten auch persönliche Dokumente. Der Gesamtdiebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell