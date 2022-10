Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab

eine Person leichtverletzt (16.10.2022)

Blumberg (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 14.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden ist. Ein 19-jähriger Fahrer eines Audi A 4 fuhr von Blumberg in Richtung Randen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und nach einigen Metern im Grünstreifen neben der Straße zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell