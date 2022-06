Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel, Mühlenweg - Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Am Freitag, 17.06.2022, um 13.10 Uhr, kam es in Barßel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 29-jährige Frau aus Barßel befuhr mit ihrem PKW den Mühlenweg in Richtung des Friedhofs. Im dortigen Einmündungsbereich des Mühlenweges übersah sie die, mit ihren Fahrrädern, von rechts kommenden Kinder. Die drei Kinder (w. 14 Jahre, m. 9 Jahre, w. 14 Jahre) wurden durch die Kollision leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Friesoythe verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell