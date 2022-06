Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung PI CLP

VEC vom 18.06.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung / Raub / Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.54 Uhr, kam es in Cloppenburg, Sevelter Straße, in Höhe des Gehweges vor der dortigen Bank, zu einem Aufeinandertreffen von zwei Personengruppen. Aus der einen Personengruppe heraus kam es zu Provokationen und Drohungen, welche anschließend zu Körperverletzungen und dem gewaltsamen Entreißen einer Jacke führten. Die Täter-Gruppe von augenscheinlich Jugendlichen / Heranwachsenden entfernte sich zu Fuß.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg ( Tel.: 04471-18600 ) zu melden.

