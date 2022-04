POL-PPMZ: Raub mit Pfefferspray

Mainz-Neustadt (ots) - In einem Supermarkt in der Mainzer Neustadt kam es am gestrigen Donnerstag gegen 20:00 Uhr zu einem Betriebsunfall. Bei Wartungsarbeiten an der Kühlanlage, trat Kühlmittel R744 und CO2 aus. Die Kundschaft musste den Supermarkt verlassen und die Feuerwehr stoppte den Austritt des Gasgemischs. Teile der ausgelegten Ware wurde kontaminiert und musste daher entsorgt werden. Zwei Mitarbeiter der ...

