POL-PPMZ: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstagabend rief ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses der Binger Straße per Notruf die Polizei an. Er meldete aus seiner Nachbarwohnung Schreie einer Frau, die "Nein, bitte nicht!" rief. Der Polizeibeamte am Notruf konnte die Schreie ebenfalls hören. Vor Ort zeigte der Anwohner den Polizeibeamten die betreffende Wohnung. Es öffnete jedoch niemand die Tür. Im nächsten Moment kam die Bewohnerin der Wohnung nach Hause. Sie gab an in Ordnung zu ...

mehr