POL-PPMZ: Schreie in der Nacht

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagabend rief ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses der Binger Straße per Notruf die Polizei an. Er meldete aus seiner Nachbarwohnung Schreie einer Frau, die "Nein, bitte nicht!" rief. Der Polizeibeamte am Notruf konnte die Schreie ebenfalls hören.

Vor Ort zeigte der Anwohner den Polizeibeamten die betreffende Wohnung. Es öffnete jedoch niemand die Tür. Im nächsten Moment kam die Bewohnerin der Wohnung nach Hause. Sie gab an in Ordnung zu sei und zeigte den Beamten die leere Wohnung. Eine andere in Frage kommende Wohnung wurde durch den verständigten Hausmeister geöffnet. Auch hier war niemand zuhause. Als dritte Möglichkeit wurde eine leerstehende Wohnung überprüft. Andere befragte Anwohner hatten keine Schreie gehört.

Da sich keine weiteren Hinweise ergaben, wurde der Polizeieinsatz beendet. Sollte es doch zu einem polizeilich relevanten Sachverhalt gekommen sein, bitten wir darum, jederzeit mit der nächsten Polizeidienststelle oder dem Polizeinotruf Kontakt aufzunehmen.

