Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Baustelle

Mainz-Gonsenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 11:30 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände im Bereich des Sandmühlwegs und stahlen dort zwei Stromverteilerkästen. Zuvor begaben sie sich in den Rohbau und drehten die Sicherungen aus dem dort befindlichen Stromkasten.

Eine Anwohnerin gab bei einer Nachbarschaftsbefragung an, dass sie am Nachmittag des Diebstahls, gegen 16:00 Uhr, zwei dunkel gekleidete Männer mit einem dunklen Kastenwagen vor dem betreffenden Grundstück beobachtet hatte. Was die Männer dort gemacht haben, konnte sie allerdings nicht sehen.

Die Spurenlage wurde durch die Polizei ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

_____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell