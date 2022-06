Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Geldbörsen

Am Samstag, dem 11. Juni 2022, zwischen 03.30 Uhr und 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter während eines Festivals beim Jugendhof in Vechta, Moorkamp, eine grüne, aus Wachstuch genähte Geldbörse samt Inhalt einer 28-Jährigen aus Lastrup.

Am Donnerstag, 16. Juni 2022, gegen 08.50 Uhr, wurde einer 34-Jährigen aus Lohne ihre schwarz glitzernde LIEBESKIND-Geldbörse samt Inhalt entwendet, während sie in einem Verbrauchermarkt an der Falkenrotter Straße Einkäufe tätigte. Die Geldbörse war zum Tatzeitpunkt auf dem Maxicosi ihres Kleinkindes abgelegt.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von E-Scooter

Von Dienstag, 14. Juni 2022, 17.00 Uhr bis Donnerstag 16. Juni 2022, 14.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Klapphaken" den mattgrau-schwarzen SEGWAY-NINEBOT E-Scooter E22D einer 25-Jährigen aus Vechta. Im unteren Bereich der Lenkstange sind aufgrund des Schlosses deutliche Kratzer vorhanden Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Feuer

Von Mittwoch, 15. Juni 2022, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 16. Juni 2022, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Universitätsstraße in Vechta die Außenfassade einer Verladerampe an der Südseite des Mensagebäudes, indem Papp und Papierreste in Brand gesetzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Im Zuge einer polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme am 16. Juni 2022, gegen 14.05 Uhr in der Großen Straße, ergab sich der Verdacht, dass ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Diebstahl eines Fahrrades

AM Mittwoch, 15. Juni 2022, zwischen 07.10 Uhr und 16.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das schwarz-weiße BULLS Mountainbike Typ LT29 einer 47-Jährigen aus Goldenstedt. Das Mountainbike befand sich im Tatzeitraum auf dem Bahnhofsgelände. Es hat eine Reifengröße von 29 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Lohne - versuchter Einbruch

Am Donnerstag, 16. Juni 2022, zwischen 09.00 Uhr und 09.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in das Haus eines 61-Jährigen Lohners in der Brauerstraße einzudringen. Das Vorhaben misslingt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16. Juni 2022, gegen 11.30 Uhr kam es auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger Mann aus Dinklage befuhr mit einem Klein-Lkw die Märschendorfer Straße aus Richtung Vechta in Richtung Dinklage, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der LKW überfuhr einen Leitpfosten und kam letztendlich in einem Graben zum Stehen. Die Berme wurde aufgewühlt. Der Dinklager blieb unverletzt.

Dinklage - Betriebsunfall

Am Donnerstag, 16. Juni 2022, kam es in einem fleischverarbeitenden Betrieb in der Straße Schwege zu einem Betriebsunfall: Ein 28-jähriger Mitarbeiter aus Badbergen beabsichtigte, mit einem selbstfahrenden Hubwagen einen Metallwagen mit Fleischwaren zu transportieren. Hierbei geriet der ca. 800 kg schwere Wagen in Schräglage. Der Mitarbeiter versuchte, diesen noch zu halten. Der Wagen kippte jedoch um und fiel auf die Beine des Badbergers, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell