POL-LIP: Detmold. Fußgängerinnen angefahren.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (16.12.2021) gegen 17:25 Uhr fuhr ein 18-Jähriger beim Zurücksetzen seines Wagens zwei Fußgängerinnen in der Straße Rosental an.

Der junge Mann hatte vorher mit seinem Auto auf einem Behindertenparkplatz gehalten. Eine Passantin wies ihn daraufhin, dass er dort unrechtmäßig stehe und wegfahren müsse. Nach einem Streit fuhr er schließlich im Rückwärtsgang schnell an und kollidierte mit zwei Frauen, die gerade die Straße überqueren wollten. Die beiden 18-jährigen Detmolderinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Mittels Rettungswagen wurden sie zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen den sich uneinsichtig zeigenden 18-jährigen Autofahrer wurde gefertigt.

Hinweise zum Unfallverlauf erbittet das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

