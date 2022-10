Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnmobil gerät in Brand (16.10.2022)

(Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnmobil gerät in Brand (16.10.2022) (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gg. 02:32 Uhr teilten mehrere Anwohner über Notruf mit, dass in Villingen, Bereich Bertholdstraße Brandgeruch und offene Flammen festzustellen wären. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ein geparktes brennendes Wohnmobil antreffen, welches vermutlich infolge einem technischen Defekt in Brand geraten ist. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung gingen noch zwei Fenster der angrenzenden Wohnhäuser zu Bruch. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

