Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Missglücktes Wendemanöver führt zu Unfall 14.10.2022)

(Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Bei einem Wendevorgang ist es am Freitagnachmittag um 16:15 Uhr auf der B 27, zwischen Blumberg und Donaueschingen, auf Höhe der Kreuzung "Nordwerk", zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 61-jährige Fahrerin eines VW Up! befuhr die B 27 von Blumberg in Richtung Donaueschingen. An der Kreuzung "Nordwerk" bog sie nach links ab um zu wenden. Hierbei übersah sie den 61-jährigen Fahrer eines Wohnmobils, welcher von Donaueschingen in Richtung Blumberg unterwegs war. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Donaueschingen in Verbindung zu setzen (Tel-Nr. 0771/837830) (AM).

