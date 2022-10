POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall (14.10.2022)

Engen (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag ein auf der Peterstraße abgestelltes Auto gestohlen. Die Täter klauten den auf Höhe der Hausnummer 15 am Straßenrand geparkten blauen VW Touran im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr. Hinweise auf die Diebe und zum Verbleib des VW Touran nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Katrin Rosenthal Polizeipräsidium Konstanz ...

