POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter klaut Geld aus Marktstandkasse

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagmorgen einen Diebstahl auf dem Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße begangen. Während eine Mitarbeiterin des vor einem Eiscafe aufgebauten Marktstandes gegen 8 Uhr die Warenauslage neu bestückte und sich dafür vor dem Verkaufsstand aufhielt, betrat der unbekannte Täter den Marktstand in einem unbeobachteten Moment über einen offenen Seiteneingang. Dort entnahm der Unbekannte das in der Kasse liegende Bargeld und flüchtete. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

