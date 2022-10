Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, Lkr. Konstanz) Nachtrag zum Einbruch in Wohnhaus - Täterbeschreibung - Polizei bittet um Hinweise

Bohlingen (ots)

Am Dienstag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus auf der Straße "Hinter Hof" eingebrochen (wir berichteten - s.u.). Jetzt liegt der Polizei eine Täterbeschreibung des unbekannten Einbrechers vor: männlich, ca. 60-70 Jahre alt, ca. 170-180 Zentimeter groß, graue, längere und ungepflegte Haare, grauer, längerer und ungepflegter Vollbart, insgesamt sehr ungepflegte Erscheinung. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Winterjacke, ähnlich einer Daunen- oder Bomberjacke.

Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, das die Ermittlungen übernommen hat, unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

Ursprungsmeldung vom 12.10.2022:

(Bohlingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus

Ein Unbekannter ist am Dienstag in ein Wohnhaus in der Straße "Hinter Hof" eingebrochen. Der unbekannte Täter drückte im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 18 Uhr ein Kellerfenster ein und gelangte so in die Innenräume des Hauses. Nachdem der Einbrecher das Haus durchsuchte, verließ er das Gebäude samt Diebesgut über die Terrassentür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich "Hinter Hof" Verdächtiges beobachtet haben, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, in Verbindung zu setzen.

