Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Nörvenich (ots)

Am Samstag, den 03.09.2022 um ca. 05:10 Uhr erhielt eine Streifenbesatzung der Wache Kreuzau einen Einsatz in Nörvenich-Hochkirchen. An der Einsatzörtlichkeit in der Neffeltalstraße konnte zunächst ein verunfallter PKW ohne Insassen festsgellt werden. Ermittlungen an der Halteranschrift ließen zunächst befürchten, dass das in Rede stehende Fahrzeug unmittelbar zuvor entwendet bzw. von Bekannten des Fahrzeughalters unterschlagen worden war. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass ein ebenfalls anwesender Bekannter des Fahrzeughalter selber das Fahrzeug zur Unfallzeit geführt hatte und sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte. Zudem bestand der Verdacht, dass der vermeintliche Fahrzeugführer, ein 23-jähriger Mann aus Düren unter erheblichem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobe wurde entsprechend veranlasst und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nennenswerter Fremdschaden, außer am genutzten PKW, entstand durch den Unfall nicht.

