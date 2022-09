Polizei Düren

POL-DN: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Langerwehe (ots)

In Langerwehe-Schlich brachen in der Nacht zu Donnerstag (01.09.2022) Unbekannte einen Lebensmittelautomaten auf. Das Ziel: die Geldkassetten.

In der Zeit zwischen Mittwoch (31.08.2022), 19:00 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr, manipulierten der oder die Täter das Schloss des Automaten und gelangten so an die Geldkassetten.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell