POL-DN: Acht Leichtverletzte bei Unfall mit Linienbus

Linnich (ots) - Bisher unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von Dienstag (30.08.2022) zu Mittwoch (31.08.2022) in die Kindertagesstätte in Linnich ein. Der oder die Täter gelangten in der Zeit von 18:00 Uhr bis 07:10 Uhr über ein Fenster in die Räume der Kindertagesstätte im Bendenweg in Linnich. Im Inneren hebelten sie mehrere Türen auf und durchwühlten Schränke. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur ...

