Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Beschädigung eines Vorbeets

Geldern (ots)

Am Donnerstag (01. September 2022), gegen 18:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich An der Ölmühle / An der Fleuth in Geldern zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines Traktors samt Anhänger, mit der Aufschrift "Power Tube", rangierte sein Gefährt, wobei er das Vorbeet eines sich an der Straße, An der Ölmühle, befindlichen Hauses beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell