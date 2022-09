Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht mit Personenschaden

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (01. September 2022) gegen 08:25 Uhr, kam es in Emmerich zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 89-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann aus Emmerich, befuhren mit Ihren Fahrrädern die Schützenstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Georg-Kraushaar-Straße, setzte sich der 62-jährige leicht links neben die Dame, als ein bislang unbekannter dritter Fahrradfahrer, von rechts aus der Straße bog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wichen die beiden Emmericher aus, wodurch die 89-jährige Frau zu Boden stürzte und sich stark am Kopf verletzte. Ob es zu einer Kollision der beiden Radfahrer kam, ist nicht bekannt. Aufgrund Ihrer Verletzung, wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und zur weiteren Beobachtung aufgenommen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

