Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Straßenverunreinigung durch Farbeimer

Kleve (ots)

Am Mittwoch (31. August 2022) kam es im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr in Kleve Materborn, zu einer Verunreinigung. Ein bislang unbekannter Täter verlor auf bislang unbekannte Weise, im Kreuzungsbereich der Albersallee / Sackstraße, einen Eimer Grundierungsfarbe der Marke LUCITE. Der Eimer war vermutlich im Kreuzungsbereich verloren und durch Unbekannte an den Fahrbandrand gestellt worden. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve übernahmen die Reinigung der Straße sowie des angrenzenden Fuß- und Radwegs. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

