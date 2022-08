Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Alkohol am Steuer

Fahrerwechsel ohne Erfolg

Kevelaer (ots)

Am Montagabend (30. August 2022) meldete sich ein Zeuge mit dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bei der Polizei. Ein Mann am Steuer eines grauen BMW X5 sei in Schlangenlinien unterwegs und mache gerade einen Zwischenstopp an einer Tankstelle in Uedem. Fahrer des Wagens sei ein Mann im Alter von etwa 50 Jahren, mit im Wagen sei ein etwa 20 Jahre alter Beifahrer. Der Zeuge fuhr anschließend hinter dem BMW her. Die eingesetzten Beamten konnten den beschriebenen PKW kurz darauf an der Bahnstraße in Kevelaer anhalten. Bei der Kontrolle schlug ihnen direkt der Geruch von Alkohol aus dem Wagen entgegen. Am Steuer saß ein 23-Jähriger aus Uedem, auf dem Beifahrersitz ein 47-Jähriger, ebenfalls aus Uedem. Da der Zeuge gesehen hatte, wie der 47-Jährige vom Tankstellengelände gefahren war, führten die Polizeibeamten bei diesem einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der Test fiel positiv aus, auf der Wache wurden dem Mann daher Blutproben entnommen. Auch wenn unklar blieb, wie die beiden Uedemer den Fahrerwechsel bewerkstelligt hatten - genützt hat es nichts: Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch der 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

