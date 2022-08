Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Mercedes A-Klasse auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Am Dienstag (30. August 2022) zwischen 12:20 und 12:45 Uhr wurde eine graue Mercedes A-Klasse beschädigt, die auf dem Parkplatz eines Discounters an der Florastraße abgestellt war. So, wie der Schaden an der hinteren linken Tür des Autos aussieht, könnte er durch den Rempler mit einem Einkaufswagen entstanden sein. Der Verursacher hinterließ jedoch keine Informationen zu seinen Personalien. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell