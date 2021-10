Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Kapelle

Die vergangenen Tage drang ein Unbekannter in eine Kapelle in Wiblingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag 20 Uhr und Mittwoch Mittag riss ein Einbrecher ein Gitter an der Kapelle am Binsenweiher ab. Danach hebelte er ein Fenster auf. In der Kapelle brach er einen Opferstock auf und nahm das darin befindliche Bargeld mit. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

+++++++ 2025641

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

