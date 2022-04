Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220427-1: Handy geraubt - Polizei fahndet nach Täterin oder Täter

Brühl (ots)

Geschädigter soll Schlag gegen den Kopf bekommen haben

Die Polizei hat die Fahndung nach einem derzeit noch unbekannten Räuber oder einer Räuberin aufgenommen. Der oder die Gesuchte soll am Dienstagabend (26. April) in Brühl-Vochem einen Fußgänger (21) gegen den Kopf geschlagen und dessen Handy geraubt haben. Nach dem Überfall erschien der Leichtverletzte auf der Polizeiwache Brühl und erstattete Anzeige. Vorsorglich forderten die Beamten Rettungskräfte an. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnte der Anzeigenerstatter wieder nach Hause gehen.

Nach ersten Ermittlungen soll der 21-Jährige gegen 23.45 Uhr auf der Straße 'Zum Sommersberg' unterwegs gewesen sein. Auf der dortigen Überführung über die Bahngleise habe er dann einen Schlag gegen den Kopf gespürt und ihm sei das hochwertige Smartphone entrissen worden, welches er zuvor in der Hand gehalten hatte.

Da der Geschädigte keine weiteren Angaben zu der oder dem Flüchtigen machen konnte sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu dem angezeigten Überfall machen können. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

