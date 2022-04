Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verunglückter Wanderer im Bereich des Steilufers im Nationalpark Jasmund

Sassnitz/LK Vorpommern-Rügen (ots)

Am 23.04.2022, gegen 11.23 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der Polizei darüber informiert, dass eine Person im Nationalpark Jasmund, auf Höhe der Wissower Klinken, ein Steilufer hinabgestürzt ist. Ein 26jähriger Deutscher war, nachdem er zuvor beim Klettern im Steilhang den Halt verlor, in die Tiefe gerutscht und befand sich etwa 20 m unterhalb des Wanderweges schwerverletzt in hilfloser Lage. Eingesetzte Kräfte des Polizeireviers Sassnitz, erreichten den Verunglückten am Strand und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach der Erstbehandlung und Stabilisierung des Verunglückten durch die Rettungskräfte, wurde er mittels Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Neben Beamten des Polizeireviers Sassnitz kamen 17 Kameraden der Höhenrettung der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz, zwei Notärzte, ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber zum Einsatz. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Wandern nur auf den gekennzeichneten Wegen des Nationalparks Jasmund sicher ist. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

