Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger nach Kennzeichendiebstählen in Stralsund gestellt

Stralsund (ots)

Am 23.04.22 um 00:01 Uhr teilten Zeugen über Polizeinotruf der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg mit, dass ein Mann in der Jakob-Kaiser-Straße in Stralsund Kennzeichen von mehreren PKW abreißt. Sofort eilten Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund zum Ereignisort. Sie konnten den Tatverdächtiger noch im näheren Umfeld feststellen. Er soll mindestens drei Kennzeichen von drei unterschiedlichen PKW entwendet haben. Gegen den 22-jährigen Stralsunder ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell