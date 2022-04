Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 273 (LK MSE)

Altentreptow (LK MSE) (ots)

Am 19.04.2022 befuhr der 38- jährige Fahrer eines VW Caddy gegen 20:00 Uhr die L 273 aus Richtung Friedland kommend in Richtung Altentreptow. Nachdem dieser einen LKW überholt hatte und den Überholvorgang abschließen wollte, geriet der VW außer Kontrolle. Das Heckteil des Fahrzeuges brach aus und der VW überschlug sich mehrmals, bis er schließlich rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde leicht, sein 39- jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer des VW ein Atemalkoholwert von 1,25 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme erfolgte. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 8500.- Euro. Für den entstandenen Schaden an der Fahrbahn, als auch an der Bankette wird der Fahrzeugführer ca. 1500.- Euro zahlen müssen. Im Zuge der Ersten Hilfe war die Freiwillige Feuerwehr Altentreptow sowie drei Rettungswagen im Einsatz.

