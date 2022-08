Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

In der Woche vom 22.08.2022 bis 28.08.2022 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 200 Geschwindigkeitsverstöße fest. Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten während dieser Kontrollen 46 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.

Auch das Verhalten von Rad Fahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei bei den Schwerpunktkontrollen. 54 Radelnde mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Zusätzlich gab es am Freitag (26. August 2022) ab 09:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Gelderner Innenstadt, weil sich die Beschwerden über pflichtwidrige Benutzung von Rad Fahrenden in der Fußgängerzone Issumer Straße häuften. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Geldern hielten die Kollegen der Polizei Geldern Radfahrerinnen und Radfahrer an, die sich nicht an das "Durchfahrverbot" hielten. Die meisten der 20 betroffenen Rad Fahrenden waren einsichtig und bezahlten das entsprechende Verwarngeld von 25 Euro.

Mehrere Passanten lobten die Kontrolle und schilderten selbst erlebte, gefährliche Situationen mit Rad Fahrenden in der Fußgängerzone.

Montags bis freitags von 19 - 09 Uhr und samstags ab 14:00 Uhr bis montags um 09:00 Uhr darf mit dem Rad durch die Issumer Straße gefahren werden. Ansonsten müssen Räder und E-Scooter geschoben werden!

Die Schwerpunktkontrollen werden fortgesetzt.(ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell