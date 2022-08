Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Wohnungseinbruch

Rucksack mit Ausweisen und Bankkarten entwendet

Kalkar (ots)

Am Dienstag (30. August 2022) zwischen 02:00 Uhr und 07:20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Monrestraße ein, indem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Anschließend entwendeten sie einen Rucksack aus Fell sowie ein hochwertiges Portemonnaie mit Ausweisen, Bargeld und Bankkarten, das sich im Rucksack befand. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell