Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin und Fahrradfahrer kollidieren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Siebenjährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bocholt. Die Fußgängerin querte gegen 07.50 Uhr den Geh-/Radweg des Barloer Wegs, um an einer grünen Ampel den Barloer Weg zu queren. Dabei stieß die Schülerin mit einem von links kommenden Fahrradfahrer zusammen. Dieser sowie die junge Bocholterin stürzten. Ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein, fuhr der Radfahrer weiter. Zeugenhinweise führten schließlich zu dem Radfahrer, einem 32 Jahre alten Bocholter. Die Siebenjährige begab sich in Begleitung der Mutter selbstständig in ärztliche Behandlung. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell