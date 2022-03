Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Linden+Gartenhüttenbrand+Einbrüche+Unfallfluchten

Gießen (ots)

Linden: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Die Polizei sucht nach einem Sexualdelikt in einem Indoorspielpark in der Bahnhofsstraße in Leihgestern nach Zeugen. Am Samstag zwischen 16.00 und 17.30 Uhr sprach ein unbekannter Jugendlicher ein 9-jähriges Mädchen an und lockte es auf die Toilette. Offensichtlich wollte sich der Unbekannte gegenüber dem Mädchen entblößen. Die Schülerin verließ daraufhin sofort die Toilette und offenbarte sich einem Elternteil. Erst am Abend informierten die Eltern die Polizei. Die Ermittler suchen nach dem Täter und bitten um Mithilfe. Nach Auswertung einer Videoanlage geht die Polizei momentan von einem jugendlichen Täter aus. Er ist zwischen 14 und 16 Jahren. Er hat dunkles lockiges Haar, an den Seiten kurz. Er trug ein langärmliges Sweatshirt mit weißer Schrift am Halsausschnitt, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Staufenberg- Daubringen: Brennende Gartenhütten - Zeugen gesucht

Ein Gartenhüttenkomplex brannte am Donnerstag (17. März) komplett nieder, Brandstiftung schließt die Polizei derzeitig nicht aus. Gegen 13.20 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer in einer Gartenhütte, die auf einem Grundstück in der Gemarkung Daubringen an der L3356, zwischen den Feldwegen An der kahlen Buchen und Hainbachstraße liegt. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Staufenberg und Lollar standen bereits mehrere aneinander stehende Gartenhütten in Vollbrand. Die Feuerwehrkräfte löschten das Feuer, konnten das vollständige Abbrennen des Holzbaus jedoch nicht verhindern. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest, dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen. Personen verletzten sich bei dem Brand nicht. Die Kripo Gießen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wer hat in der beschriebenen Gegend am Donnerstagmittag Personen bemerkt? Wem ist dabei etwas verdächtig vorgekommen? Wer hat Fahrzeuge auf den Feldwegen bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrüche im Neuenweg

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (16.März) 15.30 Uhr und Donnerstag (17.März) 10.00 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu einem Bürogebäude im Neuenweg. Über den Aufzug gelangten die Unbekannten in den 3. Stock und hebelten dort die Tür mehrerer Büros bzw. Geschäftsräume auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten aus einem Münzen mit unbekanntem Wert.

Zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch und 08.00 Uhr am Donnerstag hebelten Unbekannte in einem weiteren Wohn- und Geschäftsgebäude im Neuenweg die Eingangstür auf. Im Flur des Gebäudes versuchten sie die Brandschutztür zu einem Geschäft aufzuhebeln. Die Tür hielt stand. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: In Eichgärtenallee Zaun beschädigt

Zwischen Dienstag (15.März) 20.00 Uhr und Mittwoch (16.März) 10.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Grundstückszaun in der Eichgärtenallee. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Ford auf Parkplatz touchiert

Nur 10 Minuten parkte ein Ford am Donnerstag (17.März) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße. Zwischen 13.15 Uhr und 13.25 Uhr touchierte ein Unbekannte den roten Puma an der Beifahrerseite und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß auf Kreuzung

Eine 43-jährige Gießenerin in einem Opel befuhr am Donnerstag (17.März) gegen 15.50 Uhr die Ostanlage in Richtung Moltkestraße. Eine 51-jährige Frau aus Lollar in einem Renault befuhr die Ostanlage geradeaus. Am Platz der deutschen Einheit fuhren beide über die Kreuzung und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Alkoholisiert unterwegs

Eine 48-jährige Licherin in einem Audi befuhr am Donnerstag (17.März) gegen 17.00Uhr den Carl-Benz-Ring von der Hungener Straße kommend und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Dabei verlor die Audi-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen Grundstückszaun. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei der 48-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete sie 2,76 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

