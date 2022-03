Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Lübecker Staatsanwaltschaft sowie der Polizeidirektion Lübeck: Am Samstagabend (12.03.) wurde der Kassierer eines Lebensmittelmarktes in Lensahn mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert. Der bislang unbekannte Tatverdächtige konnte mit einer geringen Summe Bargeld flüchten. Die Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein ...

