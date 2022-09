POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kevelaer (ots) - Am Montagabend (30. August 2022) meldete sich ein Zeuge mit dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bei der Polizei. Ein Mann am Steuer eines grauen BMW X5 sei in Schlangenlinien unterwegs und mache gerade einen Zwischenstopp an einer Tankstelle in Uedem. Fahrer des Wagens sei ein Mann im Alter von etwa 50 Jahren, mit im Wagen sei ein etwa 20 Jahre alter Beifahrer. Der Zeuge fuhr anschließend hinter dem BMW ...

mehr