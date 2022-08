POL-WAF: Telgte. Brand einer Lagerhalle - Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache

Warendorf (ots) - Schmuck und Bargeld sind am Montag (15.08.2022, 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr) aus einer Wohnung in Ahlen gestohlen worden. Unbekannte hatten sich Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kastanienweg verschafft, Schmuck und Geld gestohlen und sind anschließend geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

