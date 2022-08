Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Täter entwendet 12 Smartphones

Schwerin (ots)

Während eines Fußballspiels am Freitagnachmittag im Sportpark Lankow entwendete ein bisher unbekannter Täter insgesamt 12 Smartphones und weitere Wertgegenstände. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Ratzeburger Straße. Der Täter verschaffte sich Zugang zu den Sportlerkabinen und richtete durch den Diebstahl einen Schaden von ca. 5.500 EUR an. Die Polizei nahm vor Ort die Strafanzeige auf, das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell